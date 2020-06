Autofahrer landete nach Unfall im Bachbett

Am Dienstagnachmittag wurde die Stadtfeuerwehr Oberpullendorf zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen, zu dem auch die Feuerwehr Steinberg hinzugezogen wurde. Bei Ankunft am Einsatzort zeigte sich ein kurioses Bild: Ein Pkw war nach einem Verkehrsunfall in den Bach gestürzt und auf der Fahrerseite gelandet. Der Lenker war in dem Pkw gefangen und konnte sich nicht selbst befreien.

Sofort nahm die Feuerwehr mit dem Verunglückten Kontakt auf. Der Mann hatte keine gravierenden Verletzungen erlitten, war ansprechbar und konnte sich auch selbst aus dem Gurt befreien. Doch er stand bis zu den Knien im eiskalten Wasser und drohte zu unterkühlen. Mit einer Korbtrage und einem Kran konnte der Fahrer rasch aus seiner misslichen Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Nun musste noch das Auto aus dem Stooberbach geborgen werden. Um den schweren Pkw mit dem Kran heben zu können, musste das Fahrzeug erst im Bachbett von den Feuerwehrleuten umgedreht und näher herangebracht werden. Schließlich gelang die Bergung und das Fahrzeug wurde zum Feuerwehr-Haus geschleppt. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden.