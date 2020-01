Burgenland: Astrid Eisenkopf erste Frau als Landes-Vize

Zwei weitere, vorgestern vom KURIER vorab vermeldete Personalia, wurden bestätigt: Robert Hergovich feiert ein Comeback als Klubobmann im Landtag und Landesgeschäftsführer Roland Fürst bekommt eines der vier Landeslisten-Mandate und zieht erstmals in den Landtag ein. Die weiteren Landesmandate gehen an den Bad Sauerbrunner Listen-Bürgermeister Gerhard Hutter, Mandatar Wolfgang Sodl, Ortschef in Olbendorf, und neu an den Deutsch Jahrndorfer Bürgermeister Gerhard Bachmann.

Vor Fürst und Bachmann waren auf der Landesliste zwei Frauen gereiht – allerdings obliegt es dem Zustellungsbevollmächtigten (Parteimanager Christian Dax in Absprache mit Parteichef Doskozil) anders zu entscheiden. Eine der beiden Frauen, Sandra Gerdenitsch, wird Bundesrätin. Sie löst den Inzenhofer Bürgermeister Jürgen Schabhüttl ab. Der Eisenstädter Günter Kovacs bleibt in der Länderkammer. Apropos Dax, der nicht Klubchef wurde: Er soll 2022 in Oberwart um das Bürgermeisteramt kämpfen.