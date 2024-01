5 Schüsse auf Ampel bei Bahnübergang: DNA-Spuren gesichert

Unbekannte Täter haben in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf eine Ampel an einem Bahnübergang geschossen. Insgesamt dürften fünf Schüsse abgegeben worden sein, in der Nähe der Anlage wurden fünf Patronenhülsen gefunden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

