Advent im Burgenland: Wo jetzt die Lichter leuchten

Routiniert, aber stimmungsvoll startet das Burgenland in die Adventzeit. In Eisenstadt, Bad Tatzmannsdorf und Mörbisch wird wieder gefeiert, gepunscht und gestaunt – mit Tradition, Musik und Lichterglanz.

In Bad Tatzmannsdorf lädt die Familie Gollnhuber am Samstag um 16.30 Uhr zur Eröffnung ihres berühmten Weihnachtshauses ein. Rund 200 aufblasbare Figuren werden dort von 900.000 Lämpchen in Szene gesetzt. „Mittlerweile kommen Fans nicht nur aus Österreich, sondern auch aus dem Ausland – von Australien bis Amerika“, sagt Sabine Gollnhuber. Alle Infos finden sich auf weihnachtshaus.org.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © weihnachtshaus.org Das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf von oben.

Wieder der schönste Baum in Österreich? In Eisenstadt wird bereits am Freitag um 17 Uhr das Adventdorf eröffnet – inklusive der Illuminierung des Christbaums, der im Vorjahr bei der KURIER-Wahl erneut zum schönsten Baum aller Landeshauptstädte gekürt wurde. Besonders abends entfaltet der Markt seinen Zauber: Die weihnachtliche Beleuchtung mit Notenmotiven taucht die Innenstadt in warmes Licht, während Livemusik für festliche Stimmung sorgt.

Ein Fixpunkt ist die karitative Hütte beim Christbaum, deren Erlöse wohltätigen Zwecken zugutekommen. An den Wochenenden vom 5. bis 8. Dezember und 12. bis 14. Dezember öffnen drei festlich geschmückte Innenhöfe in der Hauptstraße 26 und 30 sowie der Pfarrgasse 12 ihre Tore. Dort präsentieren Kunsthandwerker handgefertigte Geschenke. Auch die Stadtvilla Eisenstadt ist Teil des Adventerlebnisses: Dort warten Kinderkino, Wachswerkstatt, Kindermusical und ein Besuch von Frau Holle. Der Pulverturm bildet mit kunstvollen Lichtobjekten eine besondere Kulisse.