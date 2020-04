Ab 1. Mai tritt Fahrverbot an Grenzübergängen im Burgenland wieder in Kraft

An den Grenzübergängen Klingenbach (Bezirk Eisenstadt), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) und Bonisdorf (Bezirk Jennersdorf) im Burgenland gilt ab 1. Mai wieder ein Lkw-Fahrverbot.

Damit ende die Ausnahmeregelung für den Lkw-Verkehr und sie werde auch nicht verlängert, gab Verkehrslandesrat Heinrich Dorner ( SPÖ) am Dienstag bekannt.

„Wir haben von Beginn an gesagt, dass die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots nur eine temporäre Maßnahme sein wird, um die Situation am extrem belasteten Grenzübergang Nickelsdorf zu bewältigen“, so Dorner.

„Nachdem sich die Verkehrslage in den letzten Wochen normalisiert und entspannt hat, können wir jetzt wieder die seit Herbst letzten Jahres geltende Verbotsregelung für Lkw über 7,5 Tonnen an den genannten Grenzübergängen aktivieren.“