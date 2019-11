Burgenland: 83-Jähriger verbrannte nach Unfall im Pkw

Bei den Ermittlungen durch Beamte des Landeskriminalamtes wurden zur Unterstützung Techniker des Bundeskriminalamtes hinzugezogen. Auch ein Brandmittelspürhund war am Brandort im Einsatz.

Der Lenker dürfte auf dem Weg vom Einkaufen nach Hause in dem Waldstück die Orientierung verloren haben. In unwegsamem Gelände blieb er mit seinem Fahrzeug stecken und beschädigte sich dabei den Benzintank seines Fahrzeuges. Der austretende Kraftstoff dürfte sich an der Abgasanlage entzündet haben.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses und der vor Ort vorgefundenen Spuren kann Fremdverschulden laut Polizei höchstwahrscheinlich ausgeschlossen werden.