Burgenländisches Duo schminkt sich die Hilfe nicht ab

Die beiden Organisatorinnen wollen Frauen, die die Diagnose Krebs erhalten, weiterhin unterstützen. Mit individuellen Online-Kursen oder aber auch per Telefon oder E-Mail gibt Make-up-Artistin Flieger Schminktipps in Corona-Zeiten.

„Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, ist es schwierig, außer Haus zu gehen. Aber trotzdem notwendig“, sagt Flieger. Mit dem Beginn der Chemotherapie, durch die die Betroffenen Haare, Augenbrauen und Wimpern verlieren, werde es noch schwieriger, ohne Unterstützung mit der Situation zurechtzukommen. „Viele Frauen rufen mich an und fragen, was sie in so einem Fall tun können.“