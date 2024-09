Burgenländischer SPÖ-Klub startete ins Finale der Regierungsperiode

Auf der Tagesordnung stand dabei etwa das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das am Donnerstag in der Landtagssitzung beschlossen wird. Es sieht den Ganzjahreskindergarten ohne Schließtage vor, wobei die Arbeitszeiten des Personals nicht ausgeweitet werden.

Weiters besprochen wurden etwa die Themen Asyl und Migration, Gesundheit und die Situation in den burgenländischen Gemeinden. Auch die aktuelle Hochwassersituation stand im Fokus der Klausur in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See).