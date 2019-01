Burgenländischer Mordfall "Rosi" bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, ist eine Belohnung in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Allfällige Hinweise, welche auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Bundeskriminalamt telefonisch unter +43(0)1/248 36-985025 oder per Mail an BMI-II-BK-SPOC@bmi.gv.at erbeten.