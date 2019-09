Burgenländischer Arbeitsmarkt: Das Brummen vor dem Stottern

Die Geschichte eines Langzeitarbeitslosen

Peter S. (Name der Redaktion bekannt, Anm.) ist Langzeitarbeitsloser und hat sich als Betroffener an den KURIER gewandt, um seine Geschichte zu erzählen. „Ich will auf Missstände und Diskriminierung im Zusammenhang mit Langzeitarbeitslosen hinweisen. Nicht jeder ist faul oder arbeitsscheu, aber alle werden über einen Kamm geschert“, sagt der gebürtige Niederösterreicher, der seit 2017 in einer burgenländischen Startwohnung lebt.

„Ich will hier nicht leben, aber mehr kann ich mir nicht leisten. Aber es ist ein Teufelskreis: Ich finde keinen Job, ohne Arbeit habe ich aber nicht das Geld, um wegzuziehen.“ Derzeit lebt S. von 820 Euro Notstandshilfe pro Monat. Nach einem gewöhnlichen Werdegang mit Schule, Lehre und Zivildienst arbeitete S. 10 Jahre lang am Wiener Flughafen. Bis er 30 wurde und das Aufbrechen eines Kindheitstraumas sein Leben in andere Bahnen lenkte. Das war 1996, die Folge waren erste Lücken im Lebenslauf.