Burgenländischer Alkolenker fuhr seit 20 Jahren ohne Führerschein

Bei einem landesweiten Planquadrat am Wochenende im Burgenland ist im Bezirk Güssing ein Fahrer gestoppt worden, dem der Führerschein bereits vor 20 Jahren wegen Alkoholmissbrauchs entzogen worden war. Erwischt wurden neun Alko- und vier Drogenlenker sowie Dutzende Raser.

Acht Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. Mit 2,14 Promille wurde der höchste Wert bei einem 68-Jährigen im Bezirk Neusiedl am See festgestellt, berichtete die Polizei am Sonntag.

