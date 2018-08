Burgenländische Hoteliers setzen auf Bio

Urlaub im Burgenland liegt im Trend. Wein aus der Region darf in keinem Hotel fehlen. Immer mehr Hoteliers setzen auf regionale und biologisch produzierte Lebensmittel für ihre Gäste. Ein Vorzeigebetrieb ist das Larimar Hotel in Stegersbach, Bezirk Güssing. Als erstes Hotel im Burgenland ist es bio-zertifiziert und für die Speisen mit der „Grünen Haube“ ausgezeichnet worden. „Regionalität bedeutet kurze Lieferzeiten und damit weniger ökologische Belastung. Im Umkreis von nur 40 Kilometern gibt es eine Vielzahl kleinbäuerlicher Betriebe, welche uns mit exquisiten Produkten in bester Bio-Qualität beliefern“, erklärt Hotelchef Johann Haberl. Das Prädikat „Bio“ tragen auch die Weine in der neuen Larimar-Vinothek; von 120 verschiedenen Bouteillen sind rund 85 Prozent Bio- und Naturweine, vorwiegend von Winzern aus dem Burgenland.