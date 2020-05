Burgenländerin mit tierischem Job

Gerne wird der Frühdienst um 6 Uhr morgens begonnen. "Da ist es noch so schön ruhig", erzählt die 23-Jährige. Die Beziehung zu ihren Zwei- und Vierbeinern sei zwar eine innige, doch das Bild vom ganztägigen Kuscheln, das viele hätten, sei ein völlig falsches.



Zunächst wird ein Kontrollgang absolviert, dann das Frühstück ausgegeben, im Bedarfsfall werden Medikamente verabreicht. "Es ist teilweise auch eine körperlich anstrengende Arbeit", betont Stessl. Fensterputzen und Rasenmähen zählen zu den Aufgaben. Und nach dem Ausmisten würde man oft dementsprechend aussehen. Kurzer Nachsatz - und riechen. Zudem sei die Verantwortung für die anvertrauten Lebewesen eine große.



"Man verdient zwar nicht die Welt, aber ich mag meinen Beruf, daher stört mich das nicht. Man bekommt außerdem so viel zurück, sie erkennen mich mittlerweile alle an der Stimme. Der Respekt ist aber immer da, schließlich sind es wilde Tiere."



Die Gehege sind zwar großzügig angelegt, dennoch gilt es, die animalische Belegschaft zu beschäftigen - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. "Wir präparieren Holzklötze und Schachteln, verstecken darin Rosinen und Würmer. Das bringt Abwechslung und Spaß."

Inzwischen wurde auch der Lebensmittelpunkt in die Nähe des Arbeitsplatzes verlegt, mit angenehmen Begleiterscheinungen. "In der Nacht höre ich die Löwen und Affen brüllen, die Wölfe heulen."