Burgenländer wollte Vater mit Hammer töten: Prozess in Eisenstadt

Der Mann lebte im Haus seiner Eltern im Bezirk Neusiedl am See und hatte schon in der Vergangenheit Depressionen. Nach einer Corona-Erkrankung im Herbst 2022, die ihm stark zugesetzt hatte, fühlte er sich durch den Rauch, den der Holzherd des Vaters im Keller verursacht haben soll, stark belästigt. Der Tat vorangegangen waren wiederholte Auseinandersetzungen wegen des Heizens.

"Jetzt mach ich´s"

Elf Tage zuvor hatte sich der 42-Jährige aus dem Baumarkt einen Hammer und Handschuhe besorgt und im Wohnzimmer verstaut. In der Tatnacht hörte er den Vater im Kellerraum mit dem Holzofen, wo dieser manchmal auch schlief.