Burgenländer fahren lieber mit dem Auto

Das setzt laut VCÖ natürlich eine andere Verkehrsplanung voraus. So könnten etwa die Gemeinden durch Stärkung der Ortskerne und der Nahversorger sowie einem Stopp der Zersiedelung wesentlich dazu beitragen, dass wieder mehr zu Fuß gegangen wird. „Positiv ist dabei auch, dass dadurch die Leute wieder mehr zum Reden zusammenkommen. Wichtig ist natürlich, dass in den jeweiligen Ortschaften noch ein Nahversorger vorhanden ist“, gibt Grazer zu bedenken.

In diesem Zusammenhang sollte auch bereits bei den jüngsten Bürgern angesetzt werden. „Der Schulweg ist schließlich eine Chance auf eine tägliche Portion gesunder Bewegung“, sagt Gratzer. Laut Pädagogen fördert das die Konzentration in den ersten Schulstunden des Tages. Kinder, die sich bereits am Morgen bewegt haben, sind in der Schule ruhiger, aufnahmefähiger und können sich besser konzentrieren.