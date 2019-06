Burgenaland ist Vorreiter im Kampf für leistbares Wohnen

Die Wohnkosten in den Städten steigen rasant. „628.000 Österreicher sind mit Wohnkosten überbelastet, sie geben mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aus“, sagt Karin Zauner-Lohmeyer von der Initiative „Housing for all“. Insgesamt kämpfen in Europa 82 Millionen Menschen mit hohen Mieten. Hier will die Bürgerinitiative ansetzen und auf EU-Ebene das Menschenrecht auf leistbaren Wohnraum durchsetzen. „Es braucht bessere rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen“, sagt Zauner-Lohmeyer.

Im Burgenland findet die Initiative Unterstützung vom Land und der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). „Für uns als gemeinnützigen Wohnbauträger ist es eine Selbstverständlichkeit, leistbaren Wohnraum zu schaffen“, sagt OSG-Chef Alfred Kollar. Obwohl das Burgenland von steigenden Mietpreisen weniger betroffen ist. In Pinkafeld, zum Beispiel, bietet die OSG Wohnungen für einen Quadratmeterpreis von 4,28 Euro an. „Es gibt auch keinen Genossenschaftsbeitrag, sondern nur eine Kaution“, sagt Kollar. Ebenso werden in anderen Gemeinden viele Wohnungen zu einem Mietpreis von etwa fünf Euro pro Quadratmeter angeboten.