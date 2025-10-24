Kopfloser Ritter kehrt zurück: Baumkirchers Legende und die Friedensburg

So friedvoll das Ambiente rund um die erstmals im Jahr 1271 erwähnte Burg in Stadtschlaining heute auch ist, in früheren Zeiten dürften sich dort blutige Kämpfe zugetragen haben. Legendär ist vor allem ein früherer Burgherr: Andreas Baumkircher.

Berühmt für seine außergewöhnliche Körpergröße und Kraft, wechselte Baumkircher im Laufe seines Lebens mehrfach die Fronten. 1469 führte er den steirischen Adel in der Baumkircher-Fehde gegen Kaiser Friedrich III. an. Zwei Jahre später wurde er in Graz verhaftet und noch am selben Abend öffentlich enthauptet – sein Kopf blieb für immer verschwunden.

„Stoff für Action-Thriller“

Genau dieser sagenumwobene Burgherr des 15. Jahrhunderts, der als Ritter, Heerführer und Gründer von Schlaining in die Geschichte einging, steht im Mittelpunkt der künftigen Führungen. „Gerade die Figur Baumkircher gibt sehr viel her – an Mythen, an Legenden, auch mit seiner Hinrichtung. Sein Leben hätte alle Zutaten für einen Action-Thriller. Er hat dem Kaiser den Kopf gerettet – und der Kaiser hat ihm den Kopf genommen“, erklärt Standortleiter Norbert Darabos augenzwinkernd. Diese Geschichten werden spannend vermittelt, ohne wissenschaftliche Grundlagen zu verlassen.