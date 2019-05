Burg Forchtenstein setzt auf „Musik für den Fürsten“

In der Töpferei der Zunftstraße können die Kinder ein Amulett herstellen, es dann in der Malerei gestalten und in der Goldschmiede mit einem Lederband verzieren sowie mit einem Silberdraht einen Verschluss basteln. Neu ist auch die „Forfel-Kluppen-Maus“, die aus einer Wäscheklammer entsteht und sich als Zettelhalter oder einfach als Dekoration eigne.

Das Musical „Bronti und der Superkraft-Karottensaft“ startet heuer in seine zweite Saison, nächstes Jahr wird wieder gewechselt. Zum Programm gehören weitere Stationen: Ritterprüfung, Bogenschießen, Lanzenstechen und vieles mehr wird die jungen Burgbesucher begeistern.