Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kriminalität

Ungarn stahlen Buntmetalle an zwei Bahnhöfen: Festnahme

In Klingenbach wurden zwei Männer aus Ungarn mit gestohlenen Alugleismagneten und Aludrähten festgenommen. Das Buntmetall wurde in Niederösterreich gestohlen.
26.06.2026, 12:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Buntmetall-Diebstahl an zwei Bahnhöfen

Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Bundesstraße B16 im Gemeindegebiet von Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat die Polizei Burgenland am 24. Juni zwei Männer festgenommen. Im Fahrzeug der beiden wurden mehrere Alugleismagnete sowie Aludrähte sichergestellt – Buntmetall, das mutmaßlich aus Diebstählen der niederösterreichischen Bahnhöfe Leobersdorf und Ebenfurth stammt.

Wien: Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Luxus-Handtasche
Raubserie im Bezirk Korneuburg: Ermittler nahmen 35-Jährigen fest

Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Bei den festgenommenen Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer aus Ungarn im Alter von 32 und 27 Jahren. 

Nach ihrer Festnahme wurden die beiden mutmaßlichen Täter in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Blaulicht Burgenland Wiener Neustadt Stadt Niederösterreich Eisenstadt Umgebung
kurier.at  | 

Kommentare