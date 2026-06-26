Ungarn stahlen Buntmetalle an zwei Bahnhöfen: Festnahme

Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der Bundesstraße B16 im Gemeindegebiet von Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat die Polizei Burgenland am 24. Juni zwei Männer festgenommen. Im Fahrzeug der beiden wurden mehrere Alugleismagnete sowie Aludrähte sichergestellt – Buntmetall, das mutmaßlich aus Diebstählen der niederösterreichischen Bahnhöfe Leobersdorf und Ebenfurth stammt.

Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Bei den festgenommenen Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer aus Ungarn im Alter von 32 und 27 Jahren.

Nach ihrer Festnahme wurden die beiden mutmaßlichen Täter in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.