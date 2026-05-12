Wien: Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Luxus-Handtasche

Eine US-Touristin wäre Montagmittag in einem Zug am Wiener Hauptbahnhof fast Opfer eines schweren Diebstahls geworden.

Eine 27-jährige Kroatin versuchte, eine hochpreisige Hermès-Handtasche zu entwenden. Darin befand sich auch noch Schmuck der Amerikanerin, die nach Bratislava reisen wollte. Wäre der Coup gelungen, hätte die Touristin einen Schaden in der Höhe von 64.000 Euro gehabt, berichtete die Polizei am Dienstag.