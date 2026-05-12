Wien: Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Luxus-Handtasche
Eine US-Touristin wäre Montagmittag in einem Zug am Wiener Hauptbahnhof fast Opfer eines schweren Diebstahls geworden.
Eine 27-jährige Kroatin versuchte, eine hochpreisige Hermès-Handtasche zu entwenden. Darin befand sich auch noch Schmuck der Amerikanerin, die nach Bratislava reisen wollte. Wäre der Coup gelungen, hätte die Touristin einen Schaden in der Höhe von 64.000 Euro gehabt, berichtete die Polizei am Dienstag.
Eine Zeugin beobachtete, wie die 27-Jährige die Luxus-Tasche aus einer Tragetasche mit der Aufschrift "Hermès" bereits entwendet hatte, als die 52-jährige Amerikanerin gerade ihr restliches Gepäck im Zugabteil verstaute. Der Ehemann des Opfers hielt die junge Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Verdächtige in Justizanstalt gebracht
Bei der Tatverdächtigen fanden die Beamten auch einen möglicherweise gestohlenen Reisepass eines weiteren amerikanischen Touristen. Dieser konnte dem ebenfalls im Zug befindlichen 55-Jährigen zurückgegeben werden. Die 27-Jährige, die die Tatvorwürfe in einer ersten Vernehmung bestritt, wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls sowie der versuchten Urkundenunterdrückung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in eine Justizanstalt gebracht.
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