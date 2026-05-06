Gärtnerei in Wien: 22-Jähriger nach versuchtem Diebstahl gefasst
Zusammenfassung
- Inhaber einer Gärtnerei im 22. Wiener Bezirk überraschten einen mutmaßlichen Dieb, der von Wachhunden gestellt wurde.
- Die Polizei nahm den 22-jährigen ungarischen Staatsangehörigen nach Flucht unter einen Traktor vorläufig fest.
- Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt; ihm werden versuchter Diebstahl, versuchter Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen.
In den frühen Morgenstunden des 5. Mai wurden die Inhaber einer Gärtnerei im 22. Wiener Gemeindebezirk durch verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück alarmiert. Bei der Nachschau trafen sie auf einen Unbekannten, der mutmaßlich versuchte, ein Firmenfahrzeug zu entwenden. Die Wachhunde der Familie reagierten sofort und stellten den mutmaßlichen Täter, der daraufhin unter einen abgestellten Traktor flüchtete.
Festnahme durch Polizei
Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt rückten umgehend aus und konnten den Tatverdächtigen, einen 22-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, vorläufig festnehmen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann auch versucht haben soll, in einen auf dem Firmengelände befindlichen Verkaufsstand einzubrechen.
Anzeige auf freiem Fuß
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Ihm werden versuchter Diebstahl, versuchter Einbruchsdiebstahl sowie Sachbeschädigung zur Last gelegt. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.
Kommentare