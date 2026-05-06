Gärtnerei in Wien: 22-Jähriger nach versuchtem Diebstahl gefasst

In den frühen Morgenstunden des 5. Mai wurden die Inhaber einer Gärtnerei im 22. Wiener Gemeindebezirk durch verdächtige Geräusche auf ihrem Grundstück alarmiert. Bei der Nachschau trafen sie auf einen Unbekannten, der mutmaßlich versuchte, ein Firmenfahrzeug zu entwenden. Die Wachhunde der Familie reagierten sofort und stellten den mutmaßlichen Täter, der daraufhin unter einen abgestellten Traktor flüchtete.

Festnahme durch Polizei

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt rückten umgehend aus und konnten den Tatverdächtigen, einen 22-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, vorläufig festnehmen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann auch versucht haben soll, in einen auf dem Firmengelände befindlichen Verkaufsstand einzubrechen.