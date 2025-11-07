Österreich hebt das Glas: Der Jahrgang 2025 heißt „Sonnenseite“

Österreich hat seinen neuen Jahrgang: Bei der feierlichen Bundesweintaufe 2025 im Schloss Esterházy stand ein Abend voller Wein, Kultur und Prominenz im Mittelpunkt. Rund 260 Gäste kamen, als Pfarrerin Claudia Schörner und Generalvikar Michael Wüger den neuen Jahrgang segneten.

Der offizielle Taufwein erhielt den Namen „Sonnenseite“, vergeben von Schauspieler Nicholas Ofczarek, dem diesjährigen Bacchuspreisträger. „Das Burgenland ist die Sonnenseite Österreichs“, erklärte Ofczarek, der für sein Engagement rund um den österreichischen Wein ausgezeichnet wurde. „Der neue Jahrgang 2025 zeigt sich feingliedrig, fruchtbetont und trinkfreudig – mit moderatem Alkoholgehalt“, sagte Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM). Damit spiegle der Jahrgang perfekt den aktuellen Konsumtrend wider.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖWM / Martin Grabmayer Bundesweintaufe in Eisenstadt mit Nicholas Ofczarek, feinem Wein und burgenländischem Genuss von Max Stiegl.

Auch Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, zeigte sich zufrieden: „Wir rechnen mit rund 2,5 Millionen Hektolitern Wein – eine leicht überdurchschnittliche Menge.“ Ofczarek erhält den Bacchuspreis Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Bacchuspreises, mit dem Persönlichkeiten geehrt werden, die sich besonders um den österreichischen Wein verdient gemacht haben. Herbert Oschep, Geschäftsführer von Weintourismus Burgenland, hielt die Laudatio auf Nicholas Ofczarek, der sich als Testimonial der Kampagne „Gustostücke aus dem Burgenland“ für den heimischen Wein eingesetzt hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖWM / Martin Grabmayer Bei der Bundesweintaufe im Schloss Esterházy wurde der neue Jahrgang 2025 gesegnet. Schauspieler Nicholas Ofczarek erhielt den Bacchuspreis.

„Wein ist das schönste Beispiel dafür, dass Geduld, Handwerk und Leidenschaft Großes hervorbringen können“, sagte Ofczarek bei seiner Dankesrede unter Applaus. Genuss von Max Stiegl und burgenländischer Lebensart Für den kulinarischen Abschluss sorgte Haubenkoch Max Stiegl, der mit kreativer burgenländischer Küche und viel Raffinesse den neuen Jahrgang auf den Teller brachte.