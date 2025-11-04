Zum 100. Jubiläum des Burgenlands haben sich im Jahr 2021 vier prominente Winzer zusammengetan, um eine besonders luxuriöse Cuvée zu vinifizieren. 5.000 Flaschen des auf den Namen "Centum" getauften Tropfens gingen weg wie warme Semmeln – trotz eines stolzen Preises von deutlich über 100 Euro pro Stück.

Jetzt gibt es eine Neuauflage namens „Centum 2.0“. Der Jahrgang: 2023. Begründet wird das damit, dass die Gemeinden Luising, Rattersdorf und Liebing erst 1923 Österreich zugesprochen wurden – somit wird das 100. Jubiläum ein zweites Mal gefeiert.