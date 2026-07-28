Kulturverein setzt auf Kontinuität: Frauer als Obmann bestätigt

Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein (BUKV) hat bei seiner Generalversammlung am 24. Juli im Evangelischen Gemeindesaal in Siget in der Wart den bisherigen Obmann Ludwig Frauer im Amt bestätigt. Gleichzeitig beendete Alfred Balika nach mehr als drei Jahrzehnten seine Tätigkeit als Rechnungsprüfer.

Zu Beginn zog Frauer eine Bilanz der vergangenen drei Jahre und verwies auf künftige Herausforderungen. Ziel sei es, neue Mitglieder zu gewinnen und die junge Generation stärker in die Vereinsarbeit einzubeziehen.

Aktives Vereinsleben

Der Verein organisierte in diesem Zeitraum zahlreiche Veranstaltungen, darunter Operettengala, Pannonische Kulinarikreihe, Volksmusikworkshops, Ausstellungen, Buchpräsentationen sowie Busausflüge. Auch die Betreuung verschiedener Gruppen wurde fortgeführt, etwa in der musikalischen Früherziehung, bei Kinder-Volkstanzgruppen oder im Singkreis.