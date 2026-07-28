Kulturverein setzt auf Kontinuität: Frauer als Obmann bestätigt
Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein (BUKV) hat bei seiner Generalversammlung am 24. Juli im Evangelischen Gemeindesaal in Siget in der Wart den bisherigen Obmann Ludwig Frauer im Amt bestätigt. Gleichzeitig beendete Alfred Balika nach mehr als drei Jahrzehnten seine Tätigkeit als Rechnungsprüfer.
Zu Beginn zog Frauer eine Bilanz der vergangenen drei Jahre und verwies auf künftige Herausforderungen. Ziel sei es, neue Mitglieder zu gewinnen und die junge Generation stärker in die Vereinsarbeit einzubeziehen.
Aktives Vereinsleben
Der Verein organisierte in diesem Zeitraum zahlreiche Veranstaltungen, darunter Operettengala, Pannonische Kulinarikreihe, Volksmusikworkshops, Ausstellungen, Buchpräsentationen sowie Busausflüge. Auch die Betreuung verschiedener Gruppen wurde fortgeführt, etwa in der musikalischen Früherziehung, bei Kinder-Volkstanzgruppen oder im Singkreis.
Zu den Meilensteinen zählten unter anderem ein Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen des Volksmusikunterrichts, die Gründung der Kinder-Volkstanzgruppe Kenderkóc sowie der Umzug des Vereinsbüros in das Haus der Volksgruppen. Zudem feiert das Online-Magazin Rólunk.at im Jahr 2026 sein fünfjähriges Bestehen.
Im Rahmen der Generalversammlung legten Kassier Helmut Gaal und Rechnungsprüfer Balika Bericht über die Finanzen. Der Vorstand wurde entlastet und anschließend neu gewählt. Neben Frauer gehören der Vereinsleitung unter anderem Iris Zsótér, Stefan Rath, Bernadette Reiter, Eveline Liszt, Kathrin Pal, Helmut Gaal und Michael Gaal an. Als Rechnungsprüfer wurden Szabo Werner und Talasz Gerhard bestellt.
Kommentare