Bürozentrum für Diözese am Eisenstädter Domplatz

Das „ Wagnerhaus“ am Eisenstädter Domplatz, in dem bis 2016 eine Bäckerei untergebracht war, soll künftig einen Großteil der Dienststellen der Diözese Eisenstadt beherbergen. Die Generalsanierung des Gebäudes aus den 1970er Jahren hat begonnen.

Bis März 2021 soll „ein zeitgemäßes Bürogebäude entstehen, das modernen betrieblichen Anforderungen ebenso entspricht wie den Interessen der Stadt Eisenstadt“, betont man. Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Generalsanierung seien desolate Verhältnisse in den beiden bisherigen Bürogebäuden der Diözese in der St. Rochus-Straße zu beiden Seiten des Bischofshofs gewesen. Um „unverhältnismäßig hohe Renovierungskosten“ zu vermeiden, werden diese vorläufig stillgelegt. Die neue Zentralstelle in dem im Eigentum der Kirche stehenden „Diözesanhaus Neu“ am Domplatz soll künftig den Großteil der Abteilungen diözesaner Verwaltung unter einem Dach vereinen.