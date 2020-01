Bürgermeister schimpft "Sie Schwein": Causa wird geklärt

Kurz vor der Burgenländischen Landtagswahl sorgte ein Zwist um die Leichenhalle in der Gemeinde Oslip für Wirbel. Die SPÖ berichtete über wüste Beschimpfungen des türkisen Osliper Bürgermeisters Stefan Bubich gegen einen Bürger, der sich über diverse Mängel in der Gemeinde beschwert hatte. So bezeichnete Bubich einen früheren SPÖ-Funktionär als "Schwein" und "Arschloch" und deutete an, dass der 72-Jährige bald selbst in besagter Leichenhalle landen könnte.

Der Burgenländische ÖVP-Chef und Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner hat am Sonntag angekündigt, sich diese Woche um die Causa schimpfender Bürgermeister zu kümmern. "Das werden wir nächste Woche klären", sagte Steiner am Weg zur Stimmabgabe Sonntagvormittag in Eisenstadt.