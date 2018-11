Bürgerinitiative: Sonst gibt es Proteste, „die weh tun“

Was den Anrainern das Leben schwer macht, ist der Südostautobahn-Abschnitt zwischen den Kilometern 33,1 und 36,3. Der von der BI engagierte renommierte Wiener Anwalt Wolfgang List, der auf Umweltrecht spezialisiert ist, fordert „die Einhausung dieser 3,2 Kilometer „in Form eines Tunnels in offener Bauweise“, wie es in einer Stellungnahme an die Landesregierung heißt. List beruft sich auf schalltechnische Messungen eines Gutachters, wonach dort die Lärmbelastung tagsüber bis zu 64,4 Dezibel, nachts bis 56,1 Dezibel erreiche. Der von der Weltgesundheitsorganisation festgelegte nächtliche Grenzwert liege hingegen bei 30 Dezibel, bereits ab diesem Wert könne eine „Aufwachreaktion stattfinden“. Die Asfinag sieht das anders und bietet nur eine 1000 Meter lange und vier Meter hohe Lärmschutzwand um 800.000 Euro.

Für die BI ist das ein Hohn, aber bei der Form der Einhausung ist man gesprächsbereit. Statt der rund 30 Millionen Euro für einen Tunnel könnte man sich auch eine Galerie vorstellen, eine Richtung Föllig offene Einhausung. Geschätzte Kosten: 12 Millionen. Th. Orovits