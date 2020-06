Bürgerinitiative: "Keine Politik auf Litfaßsäulen"

Es gibt zu wenig Einsehen, dass der eingeschlagene Weg der Gemeinde nicht der richtige ist", erklärte die Spitzenkandidatin der Grünen, Maria Racz, am Montag. Sie ist die Enkelin des früheren Oberwarter ÖVP-Bürgermeister Michael Racz. Unterstützung für die Aufklärung des Oberwarter Finanzskandals holte sich die Neo-Politikerin vom einzigen Grünen Landtagsabgeordneten Michel Reimon. Er wird bei der Landtagssitzung am Donnerstag eine Anfrage an ÖVP-Landesvize und Gemeindereferent Franz Steindl stellen.

2009 flog der Skandal auf, am Ende stellte sich heraus, dass die Gemeinde 4,3 Millionen Euro an Abgaben nicht eingehoben hatte. "Ich bin überrascht, dass danach so wenig passiert ist", sagte Reimon. Deshalb hofft er auf Informationen der Gemeindeaufsicht zur Finanzgebarung. "In einem persönlichen Gespräch hat Steindl mir zugesichert, dass die Antwort noch vor der Wahl kommt", sagt Reimon.

"Es ist schon eigenartig so etwas über die Medien ausgerichtet zu bekommen", reagiert Steindl auf KURIER-Anfrage. Die Beantwortung könne bis zu sechs Wochen dauern. Ob es bis 7. Oktober eine Antwort gibt, könne er nicht versprechen. Steindl will sich bemühen, aber keine "Husch-Pfusch"-Antwort.