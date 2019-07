Bürgerinitiative befürchtet massive Erhöhung des Wasserpreises

In den Mitgliedsgemeinden gibt es verschiedene Abrechnungsarten und „deshalb auch unterschiedliche Wasserpreise. Die Differenz wird teilweise von den Gemeinden abgedeckt, andere Orte haben aber auch eine höhere Grundgebühr als andere und so weiter“, sagt Zach. Deshalb arbeite man am neuen System, für das bisher aber nur Entwürfe vorliegen. „Wir haben noch nichts fixiert und ob der Wasserpreis für die Bürger höher wird, ist derzeit reine Spekulation“, sagt Zach.

Zum Vorwurf der Intransparenz meint der Vize-Obmann, dass „alle Unterlagen auf den Gemeinden aufliegen, jeder Bürger kann Einsicht nehmen.“ Finanziell stehe der Verband gut da, das Wasserwerk wird derzeit ausgebaut. „Auf ein einheitliches Verrechnungssystem steigen wir nur dann um, wenn alle Gemeinden dafür sind“, sagt Zach. Dann würden sowohl Abrechnung als auch Erhalt der Leitungen beim Verband liegen.

Die Bürgerliste will sich weiter für mehr Transparenz einsetzen und die Handlungen des Verbandes „strikt hinterfragen“. Im Sommer sollen Unterschriften für die Bürgerinitiative gesammelt werden: „Für einen gerechten Wasserpreis“, sagt Schaberl.