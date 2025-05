Bühne mit Weitblick: In Güssing entsteht ein neues Freiluftforum

Kultur unter freiem Himmel – in Güssing nimmt sie konkrete Formen an. Mitten in der Bezirksstadt wächst derzeit die neue Außenbühne des Kulturzentrums empor. Der Rohbau soll laut Landesholding im Mai abgeschlossen sein – bis dahin ragt die Konstruktion bereits 9,7 Meter in den Himmel.