Budgetlandtag: „Danke für dieses Werk, es ist großartig“

Die Essenz vieler Budgetdebatten fasste SPÖ-Klubchef Robert Hergovich am Mittwoch so zusammen: „Dieses Budget ist in Zahlen gegossener Zusammenhalt. Danke, Herr Landeshauptmann, für dieses Werk, es ist großartig.“

Während die SPÖ-Mehrheitsfraktion den Haushaltsvoranschlag ihres Landeshauptmanns und Finanzreferenten Hans Peter Doskozil für 2022 erwartungsgemäß in den höchsten Tönen lobte, weil es gelungen sei, dass sich das Burgenland „aus der Krise herausinvestiert“ habe und die Neuverschuldung mit 52 Millionen Euro geringer als gedacht ausgefallen sei, machte die Opposition klar, dem Budget mit Einzahlungen von 1,361 Milliarden Euro und Auszahlungen von 1,413 Milliarden Euro nicht zuzustimmen. Zumal die Gesamtschulden damit auf 440 Millionen Euro ansteigen.