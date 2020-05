Budget für 2014: Landtag endete mit Schlagabtausch

Im Burgenländischen Landtag haben SPÖ und ÖVP am Donnerstag gemeinsam das Budget 2014 beschlossen. Im Finale meldeten sich – nach zweitägigem Schweigen aus Protest – auch die Oppositionsparteien zu Wort. Manfred Kölly (Liste Burgenland) erklärte, dass es der Opposition freistehe, beim Budget-Landtag Akzente zu setzen. Dass man ihm Arbeitsverweigerung vorwerfe, „das lasse ich so nicht gelten“, so Kölly. „Tricksen, Täuschen, Tarnen – so könnte man dieses Budget auch groß hier auf eine Leinwand schreiben“, sagte FPÖ-Obmann Johann Tschürtz.