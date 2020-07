Buchhandlung regional und online

"Bei uns werden die Mitarbeiter gut behandelt", versichert Buchhändler Gunter Drexler. Streiks in Logistikzentren vom Internet-Riesen amazon sorgten für Aufregung. Bei Desch-Drexler hat es so etwas noch nicht gegeben, das Geschäft besteht seit dem Jahr 1937. Jetzt startet der Unternehmer auch im Internet durch und will den "Buchhandel-Riesen" Konkurrenz machen.

Der Internethandel hat vielen Buchhändlern in den vergangenen Jahren zugesetzt. Einfach bestellen und per Post den neuen Lesestoff geliefert bekommen war für viele verlockend. "Bei uns können die Kunden das jetzt auch, nur wir bieten weiterhin die persönliche Beratung", sagt der Unternehmer. Das Sortiment sei ähnlich groß wie bei anderen Händlern. "Wir bieten sogar noch mehr an, weil amazon einige Verlage nicht im Sortiment hat", sagt Drexler. Vor allem regionale Bücher, von burgenländischen Autoren oder Titel übers Burgenland, sind im Geschäft und online zu ordern.

Preisvorteile gäbe es im Buchhandel kaum, weil es eine Preisbindung gibt. Punkten will man aber vor allem mit der persönlichen Beratung. "Bei uns arbeiten nur ausgebildete Buchhändler", sagt Drexler, der sieben Mitarbeiter in Pinkafeld und Güssing beschäftigt. Online und im Geschäft gibt das Personal Empfehlungen ab. Auch E-Books können direkt von der Seite bestellt werden. Hier wird ein offenes E-Reader System verwendet, damit die Bücher auf allen Geräten zu lesen sind.