bssm Oberschützen: In fünf Jahren zu Matura und Medaillen

Die Verbindung von Schule und Spitzensport ist kein Alleinstellungsmerkmal für das bssm Oberschützen. Auch in der Handelsakademie Mattersburg (Fußball) und der HAK Stegersbach (Golf und Fußball) werden Top-Athleten bis zur Matura ausgebildet. Was das bssm aber heraushebt, ist die Mitgliedschaft im illustren Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle, kurz VÖN.

Wie das Leistungszentrum Südstadt in Niederösterreich oder das Tiroler Skigymnasium Stams ist das bssm Teil eines bundesweiten Netzwerks von mittlerweile 17 Nachwuchskompetenzzentren, die vom Sportministerium gefördert werden.

Um die sportliche Ausbildung auf hohem Niveau anbieten zu können, wurde vor zwei Jahrzehnten der gemeinnützige Verein bssm gegründet, dessen geschäftsführender Obmann Christian Buchhas das Amt ab November an Marc Kerschbaumer übergibt. Der frühere Fußballer war schon bisher Teil des Betreuerteams am Sport-BORG. Wozu der Verein? „Der Bund stellt die Schulform sicher, aber die zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen müssen eigens finanziert werden“, erläutert Buchhas. Neben Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten und Psychologen können so auch Orthopäden teilverpflichtet werden.

180.000 Euro beträgt das bssm-Jahresbudget, davon steuert das Sportministerium 60.000 Euro bei, die Mitgliedsbeiträge der Eltern machen in Summe 46.000 Euro aus (600 Euro pro Kind und Jahr), vom Land kommen 35.000 Euro, der Rest verteilte sich auf Sponsoren und Kooperationen.