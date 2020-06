Brecheisen für Coup gestohlen

Denn im selben Zeitraum wurde in Pinkafeld in ein Kaffeehaus an der Wienerstraße eingebrochen, rund drei Kilometer entfernt vom Lagerhaus. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Innere des Cafés zu gelangen. Dort montierten sie, vermutlich mit den zuvor erbeuteten Brechstangen, zwei Sparvereinskästen ab. "Wieviel Geld sich in den Kästen befand, wissen wir noch nicht", sagt ein Polizist. Dazu müssten erst die Sparvereinsmitglieder befragt werden. Aber auch hier ist ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Die Ermittlungen gehen noch weiter, Spuren müssten noch ausgewertet werden.

Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in das Lagerhaus in Kukmirn besteht, sei noch unklar. Dort haben Diebe in der vorigen Woche einen Tresor gestohlen und einen Schaden von 8000 Euro angerichtet.