Brand: Nachbarn retten 82-Jährige

Franz Oswald

„Sie war zum Glück ansprechbar und wurde gleich von einem Ärzteteam versorgt“, erzählt. Die Pensionistin musste vom Notarzthubschrauber Christophorus 16 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen werden. Die 82-Jährige hatte eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten.

Die Feuerwehr Großpetersdorf war mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rasch zur Stelle. Mit einem Atemschutztrupp gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand, der vermutlich in der Küche entstanden war, binnen 20 Minuten zu löschen.

„Der Hund hat es leider nicht mehr geschafft und konnte nur noch tot geborgen werden“, sagt FF-Kommandant Oliver Class. Der 64-jährige Ehemann der Pensionistin war einkaufen, als das Unglück geschah. Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, wurde für ihn eine Unterkunft in einem Gasthaus organisiert.

Der 82-Jährigen ging es am Sonntag dem Vernehmen nach den Umständen entsprechend gut, sie wurde bereits in das Krankenhaus Oberwart verlegt.

Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Am Montag machen sich die Brandermittler an die Arbeit.