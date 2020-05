Brand in Wohnhaus: Vier Wehren im Einsatz

Olbendorf– Brandalarm gab es am Samstag gegen 18.30 Uhr bei einem Wohnhaus im Olbendorfer Ortsteil Mittermühl (Bezirk Güssing). Aus bisher ungeklärter Ursache war der Dachstuhl des Gebäudes in Brand geraten. Die Hausbesitzer dürften nicht zuhause gewesen sein, als das Feuer ausbrach. Personen waren nicht gefährdet, vier Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.



In Gols musste die Feuerwehr am Samstagvormittag ausrücken. Durch einen Kachelofen war die Küche eines Wohnhauses Brand geraten, verletzt wurde niemand. Beträchtlichen Sachschaden dürfte es in Mattersburg gegeben haben. Dort stand Samstagnachmittag eine Gartenhütte, in der sich teure Teleskope befanden, in Flammen.