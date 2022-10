Brand bei AMS: Ermittlungen gehen in Richtung Brandstiftung

Nach dem Brand bei der regionalen AMS-Geschäftsstelle in Eisenstadt hat das Arbeitsmarktservice für die rund 25 Mitarbeiter vorübergehend neue Arbeitsplätze gefunden – im Homeoffice und in der AMS-Landesgeschäftsstelle.

Wie berichtet, war am späten Dienstagabend auf der Rückseite des AMS-Gebäudes ein Brand ausgebrochen, 70 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eisenstadt waren im Einsatz. Das Feuer hat das Haus so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorübergehend geschlossen werden musste. Das Erdgeschoss sei komplett verrußt, zehn Fenster kaputt, die Statik des Gebäudes müsse überprüft werden, sagte AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl.