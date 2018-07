Bollwerk gegen Stress und Hektik

Im August und September bietet die Familie auch Führungen durch das Schloss an. „Wir machen die Touren so dezent, dass wir die Hotelgäste nicht stören“, sagt Almásy. Immer wieder Thema ist auch die „Weiße Frau von Bernstein“, das Schlossgespenst ist schon seit 1859 immer wieder in den Gängen und Zimmern unterwegs. „In letzter Zeit ist es sehr ruhig geworden“, sagt Almásy. Nicht ein Mal der Hausgeist scheint die Ruhe im Schloss stören zu wollen.