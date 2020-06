BMW-Bande schlug wieder zu

13 dürfte die Lieblingszahl einer Diebesbande sein, die es auf BMW abgesehen hat. Für die Firma Kohla Strauß ist es jedoch eine Unglücks Zahl. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. Feber, wurden 13 BMW ausgeschlachtet, diesesmal in der Niederlassung Stoob Süd im Bezirk Oberpullendorf. Erst Anfang Jänner schlugen vermutlich die selben Täter in St. Michael, Bezirk Güssing, zu. Im Landessüden wurden ebenfalls 13 Autos als Ersatzteillieferanten missbraucht, der KURIER hat berichtet.



Der Schaden in St. Michael belief sich damals auf fast 100.000 Euro. Da in Stoob die gleiche Anzahl an Fahrzeugen von den Kriminellen heimgesucht wurde, dürfte die Summe hier ähnlich hoch sein. Lenkräder, Scheinwerfer, Stoßstangen und Außenspiegel nahmen die Täter mit, ebenso wie Airbags. "Die Bande hatte es auf die gleichen Teile wie in St. Michael abgesehen", erklärt ein Ermittler der Landeskriminalamt Außenstelle Oberwart. Alle Fahrzeuge waren im Außenbereich des Autohauses abgestellt, der direkt an die Bundesstraße angrenzt.