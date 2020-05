Blue Chip: Alle warten auf Masseverwalter

Der Insolvenzantrag der Firma Blue Chip wurde zur Verbesserung am Montag an das Unternehmen retourniert." Das erklärte der Pressesprecher des Landesgerichtes Eisenstadt, Bernard Kolonovits. Grund dafür sei, dass Angaben nicht vollständig ausgefüllt wurden. Damit könnte sich die Bestellung eines Masseverwalters verzögern.



Wie berichtet, ist das Unternehmen in Güssing insolvent. Der Betrieb erzeugte Elemente für Fotovoltaikanlagen, sogenannte Wafer. Zuletzt waren hier 110 Mitarbeiter beschäftigt. Die Produktion ist eingestellt. Laut Kreditschutzverband von 1870 betragen die Passiva des Unternehmens 78 Millionen Euro. Blue Chip will den rund 200 Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent anbieten. Dazu stellt der KSV fest: "Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass das Unternehmen einen Sanierungsplan anstrebt. Allerdings werden die nun einzuleitenden Überprüfungen erst zeigen, zu welchen Bedingungen den Gläubigern die Annahme eines derartigen Zahlungsvorschlages empfohlen werden kann."



Insider sehen eine der Ursachen für die Insolvenz von Blue Chip im starken Engagement in Italien. Dort sind mehrere Großprojekte wegen der Wirtschaftskrise eingefroren worden.

Andreas Horvath von der Gewerkschaft ProGe: "Wir warten jetzt auf den Insolvenzverwalter. Bei der Betriebsversammlung am 5. August sollten die Dinge schon klarer sein." Die Beschäftigten hätten bis auf das Juli-Gehalt ihre Bezüge bekommen.