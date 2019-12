Blechsalat auf S31: Fünf Fahrzeuge, vier Verletzte

Es war ein Bild der Verwüstung, das sich den Einsatzkräften nach dem schweren Verkehrsunfall auf der S31 bot. Gegen 8 Uhr war ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt mit seinem Lkw samt Anhänger von Eisenstadt kommend in Richtung Mattersburg unterwegs, als er bemerkte, dass er die Leiter, die unbefestigt im Anhänger gelegen war, verloren hatte. Sie lag am Abbiegestreifen in Richtung die A3 in Fahrtrichtung Wien.