Blaue wollen Betriebsrat wegen Kritik an der Regierung anzeigen

Ein Mitarbeiter der Landessicherheitszentrale LSZ (sie ressortiert bei FPÖ-Landeshauptmann-Vize Hans Tschürtz) habe den KURIER-Artikel „ ÖVP und FPÖ füttern Boulevard mit Inseraten pro 12-Stunden-Tag“ am 28. Juli auf seiner Facebook-Seite geteilt und mit „Verjagt das Pack“ kommentiert. Für Haidinger ist damit möglicherweise der Straftatbestand der Verhetzung nach StGB §283 erfüllt. Der FPÖ-Mandatar kündigte eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft an, womöglich würden auch Bundesamt und Landesamt für Verfassungsschutz damit befasst.

Der LSZ-Mitarbeiter sieht im Kommentar keine Verhetzung, er habe nur auf die „unsoziale Politik der Bundesregierung“ reagiert. Er sei LSZ-Betriebsratschef und Vertreter einer Namensliste, sagt er zum KURIER. Bei der Nationalratswahl 2017 hat er für die Liste Pilz kandidiert.

Auf strafrechtliche Relevanz prüfen will die FPÖ auch einen zweiten Fall. Die Sozialistische Jugend würde Schüler auffordern, „Widerstandspickerl“ gegen die Bundesregierung „überall“ anzubringen, was als Aufruf zur Sachbeschädigung (StGB §125) gelten könnte. ÖVP-Jugendsprecher Patrik Fazekas sieht das ähnlich, die SJ weist die Vorwürfe zurück.