Blau und Türkis wollen Doskozil Misstrauen aussprechen

Die Oppositionsparteien FPÖ und ÖVP ziehen aus dem jüngsten Bericht des Landesrechnungshofs (BLRH) weitreichende Konsequenzen. „Wir werden in der Landtagssitzung am 13. November einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Doskozil einbringen. Die Verantwortung für dieses Finanzchaos liegt ganz oben", sagten die Klubobmänner von FPÖ und ÖVP, Norbert Hofer und Bernd Strobl, am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Hofers Heimatgemeinde Pinkafeld.

Der BLRH hatte am Mittwoch einen Prüfbericht zu den Finanzschulden des Konzerns Burgenland (Land und seine Gesellschaften) veröffentlicht. Diese sind demnach in den vergangenen drei Jahren um 21 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro gestiegen (die Opposition rechnet die Schulden der Burgenland Energie hinzu und spricht von drei Milliarden, Anm.). Gleichzeitig schmolzen die Bankguthaben und wurden Rücklagen über 225 Milllionen Euro aufgelöst. "Toxische Finanzlage" Für Hofer zeige der Bericht, „wie toxisch die finanzielle Lage geworden ist. Ein einziger Schock könnte reichen, um das ganze System ins Wanken zu bringen“.