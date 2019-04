Blasmusikverband: Alois Loidl dankt ab, Nachfolger aus Güssing

Nach 30 Jahren mit Alois Loidl an der Spitze des burgenländischen Blasmusikverbandes wurde am vergangenen Sonntag in der Wirtschaftskammer Eisenstadt ein neues Zeitalter eingeläutet. Loidl, der zunächst von 1989 bis 2000 als Landeskapellmeister und dann ab dem Jahr 2000 als Landesobmann dem Verband seinen Stempel aufdrückte, kandidierte bei der jüngsten Generalversammlung nicht mehr.