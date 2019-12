Biohof Schmit: Vom Popcorn zum Bio-Supermarkt

Nach dem Sportplatz, mitten in den Feldern steht die Zentrale des Biohofs Schmit in Zagersdorf. Hofladen, Verarbeitungs- und Lagerraum und auch die Maschinenhalle sind hier untergebracht. „Man sieht bei uns, was wir herstellen und wie wir arbeiten“, sagt Martina Schmit. Sie ist Landwirtin mit Leib und Seele. „Unser Betrieb war ein ganz typischer Selbstversorgerhof und weniger wirtschaftlich rentabel“, sagt Schmit. Als die Eltern die 16 Hektar Ackerbau und drei Hektar Weingärten verpachten wollten, haben sie und ihr Mann sich zum Schritt in die Landwirtschaft entschieden. Bereut haben sie ihn nicht.

„Wir wollten nicht nur wirtschaften, um etwas zu verdienen, unser Anliegen war auch schon immer die Umwelt und die Gesundheit“, sagt Schmit. Kurz nach der Übernahme stieg sie mit ihrem Mann, der hauptberuflich Kriminalbeamter ist, auf Bio-Anbau um. Der Betrieb ist gewachsen. Auch Tiere zogen wieder ein, mehrere Bienenvölker produzieren rund um den Hof Honig.