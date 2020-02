Bio-Rindfleisch vom Donnerskirchner Seehof

In den drei Unternehmensbereichen Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz achte man auf nachhaltig-biologische Produktionsweise, so Grün. Am Bio-Landgut Seehof in Donnerskirchen wurde der neue Betrieb von Landesrat Christian Illedits, Stefan Ottrubay, Generaldirektor der Esterhazy-Betriebe, Landesjägermeister-Stellvertreterin Charlotte Klement und Bürgermeister Johannes Mezgolits eröffnet. „Die Themen Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energie und Biologische Landwirtschaft sind wichtige partnerschaftliche Bausteine zwischen dem Land und den Esterhazy-Betrieben, die wesentlich zur positiven regionalen Entwicklung beitragen“, lobte Landesrat Illedits.

Der erstmals 1675 erwähnte Seehof Donnerskirchen hat sich in den letzten Jahren als einer der Hauptbetriebsstandorte des Bio-Landguts Esterhazy etabliert. In der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen spielt auch die Jagd eine wichtige Rolle. „Um den Hof bestmöglich in seiner ursprünglichen Gestaltung zu erhalten, wurde ein seit längerem leer stehendes Gebäude adaptiert“, sagt Geschäftsführer Grün. „Trotz modernster Technik im Inneren ist es gelungen, die Fassadengestaltung in der historisch überlieferten Form beizubehalten, um eine bestmögliche Integration in das Hofensemble sicherzustellen.“