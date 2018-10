Bio muss in den Köpfen wachsen

100 Prozent biologische Landwirtschaft wird vom Land mittelfristig gefordert. Der designierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil machte den Vorstoß – Grüne, Liste Burgenland und die FPÖ ziehen mit, wie sie am Mittwoch bekannt gaben. Mehr Bio-Lebensmittel in landesnahen Küchen, Kindergärten und Schulen sowie eine Reduktion der Pestizidbelastung. Heute will man im Landtag die „Biowende“ als Dringlichkeitsantrag einbringen. Ein Glyphosatverzicht und eine weitgehende Umstellung auf Biolandwirtschaft werden beschlossen.

„Wir freuen uns über jede Unterstützung die vom Land in Richtung Bio kommt“, sagt Franz Traudtner, Obmann von Bio Austria Burgenland. Doch so einfach sei eine Umstellung nicht. „So etwas muss in den Köpfen der Bauern wachsen, das kann man nicht erzwingen“, sagt Traudtner. Bisher sei man organisch gewachsen. 31,8 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche (47.818 Hektar) werden biologisch bestellt.