Bio ist für Krankenhäuser künftig das Gelbe vom Ei

Grund ist die Umstellung auf biologische Eier, die den nächsten Schritt in Richtung Bio-Wende einläuten. Nun sind Milch und Milchprodukte, Eier und der Kaffee schon aus biologischem Anbau. Es war auch die erste „Krages-isst-Bio Aktion“.

„Unser Ziel ist es den Bioanteil bis Jahresende 2019 auf 40 Prozent zu steigern“, sagt Krages-Geschäftsführer Harald Keckeis. 50 Prozent Bio-Lebensmittel sollen die landesnahen Betriebe bis 2021 in ihren Küchen und Kantinen verkochen. „Der Entschluss des Landtags ist für uns ein seriöser Auftrag, dem wir in allen Bereichen nachkommen. Daher werden wir in den kommenden Wochen sukzessive die nächsten Maßnahmen im Bereich Bio präsentieren“, erklärt die Agrarlandesrätin. In den nächsten Monaten will die Krages bei Rindfleisch, Frischgemüse und Obst, Butter, Reis, Mehl, Gebäck und Brot sowie Tee umstellen.