Billig wohnen, aber teuer verkaufen

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Gesamtwert der im Burgenland verkauften Wohnungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 zwar um 10,5 Prozent gesunken ist. Im Vergleich zu den Preisen vor fünf Jahren hat sich der Gesamtwert aller verkauften Wohnungen allerdings verdreifacht.

Aktuell liegen die Preise für eine Wohnung rund um Eisenstadt im Schnitt bei 112.363 Euro, in Oberwart bei 86.581 Euro. Ein interessantes Detail: Ein Viertel aller burgenländischen Wohnungen kostete weniger als 81.849 Euro, damit aber um 16,9 Prozent mehr als 2017. „Die Wohnungen in der burgenländischen Mittelpreis-Lage gehen in anderen Bundesländern noch als Schnäppchen durch“, sagt Weiss.

Die steigende Nachfrage vor allem im Nordburgenland hat natürlich Auswirkungen auf die Preise. „Im Vergleich zu vor zehn Jahren sind Wohnungen heute doppelt so teuer“, sagt Günter Buchinger, Geschäftsführer der Eisenstädter IVB-Immobilienvermarktung und Bauträger GmbH. Angetrieben wird diese Entwicklung von den nach wie vor niedrigen Zinsen, was natürlich größeres Interesse von Anlegern zur Folge hat: „In Eisenstadt gibt es kaum Wohnungen, die am Markt sind und einen Käufer suchen. Wer nicht muss, verkauft nicht. Was am Markt ist, ist schnell weg“, sagt Buchinger.